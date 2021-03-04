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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayağı kırılan gebe kedi hayata döndürüldü

İHA

Ayağı kırılan gebe kedi hayata döndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşların belediyeye ihbarı üzerine yaralı kedi ameliyata alındı. Ameliyat sonrası platin takılarak tedavi altına alınan kedinin tedavi sırasında gebe olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İznik Belediyesi Veteriner Sağlık İşleri ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyet üzerine bir kediye araba çarptığı ihbarı aldı. Anında yaralı kediye müdahale eden ekipler kedinin arka sol ayağının kırıldığını tespit etti. İznik Belediyesi Veteriner Hekimi Mertkan Bahçekapılı yaptığı açıklamada “Kediye yaptığımız ilk müdahalede durumu ağırdı. Anında müdahale ederek röntgenlerini çektik.
Röntgen çekimlerinde arka sol ayağında zor bir kırık olduğunu tespit ettik. Bu röntgen sırasında bir de yavrusu olduğunu gördük. Kendisine platin yaparak taktık.1 aydır gözetimimiz altında olan kedi geçtiğimiz gün bir yavru dünyaya getirdi. Şu anda yavru ve anne gayet sağlıklı, bir süre daha gözetimimiz altında duracak” dedi.

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