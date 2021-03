Oyak Renault'ta üretim durdu Üretime pandemi molası verildi

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault Fabrikası üretimi durdurdu.

Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa'dan gerekse İtalya'dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurdu. Covid 19'un sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının Haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek. Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

Binlerce çalışanının yanısıra on binlerce yan sanayi çalışanına iş imkanı sunan otomotiv devi Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi. Oyak Renault işçileri: "Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Bir de şimdi bakınız. Henüz senenin başındayız. Mart 17'ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun. Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var? Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler de. Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda ziyan gören hep bizler oluyoruz. Neden? Kafalarımızda sürekli olarak endişeler var. Acaba yarın ne olacak? Acaba işten çıkartılacak mıyız? Acaba buradan emekli olabilecek miyiz? Aile huzurumuz bir gün var, bir gün yok.Üretirken kıymetli, üretmezken kıymetsiz olmak bizleri kahrediyor." dediler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.