Kızılay’dan iyilik bayrağını yükseklere taşıyor

Türk Kızılay Bursa Şubesi Başkanı Özcan Susmaz’ı ziyaretinde faaliyetler hakkında bilgi alan Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, geçmişten günümüze yardımlaşma ruhu ve merhamet konusunda öne çıkan Bursa’nın, Türk Kızılay için lokomotif bir şube olduğunu ifade etti.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, “Tüm Türkiye’ye örnek çalışmalar sürdüren Türk Kızılay Bursa’nın yardımlarını yakından takip ediyoruz. Zor durumda olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Türk Kızılay’ın merhamet elini uzattığınızı biliyoruz. Bağışçılarınıza ve gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Bursa Şube olarak Türk Kızılay’ın iyilik bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına, merhamet elini daha uzaklara uzatacağına inanıyorum. Biz de bu yolda elimizden gelen yardımı yapmaya ve desteği vermeye hazırız” dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz da, Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya’nın ziyaretinin kendileri için önemli bir destek olduğunu dile getirdi. İyilik hareketine destek veren herkese şükran borçlu olduklarını kaydeden Susmaz, “Bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin desteği ile Türk Kızılay Bursa’nın yardımları daha da büyüyerek devam edecek. İyilik ve merhamet dağıtmak için çıktığımız bu yolda her vatandaşımıza temas etmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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