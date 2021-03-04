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Bursa Büyükşehir’den hem çiftçiyi hem vatandaşı mutlu eden yardım

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Niğdeli çiftçilerden temin ettiği tonlarca patatesi, gıda yardım kolileriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Bursa Büyükşehir’den hem çiftçiyi hem vatandaşı mutlu eden yardım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Niğdeli çiftçilerden temin ettiği tonlarca patatesi, gıda yardım kolileriyle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.
Türkiye genelinde patates üretiminin yüzde 17’sini gerçekleştiren Niğde’de umduğu fiyatı bulamadıkları için ürünleri depolarda bekleten çiftçinin imdadına Bursa Büyükşehir Belediyesi yetişti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 1 yıldır etkisini sürdüren pandeminin başından beri sosyal destek paketleriyle sürekli ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan bu yardımları sosyal faydaya dönüştürüyor. Yaklaşık 70 bin ihtiyaç sahibine gıda kolisi dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, daha önce bu sürece merkez ve ilçelerdeki kadın kalkınma kooperatifleri ile kadın dayanışma derneklerini de dahil edip, üretici kadınların el emeği olan erişte, salça ve tarhana gibi ürünleri de yardım kolileriyle vatandaşlara dağıtmıştı. Böylelikle hem ihtiyaç sahiplerine hem de üretici kadın derneklerine destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ürünlerini satamayan Niğdeli patates üreticisinin imdadına yetişti.
Niğdeli üreticilerden tedarik edilen tonlarca patates, gıda kolileriyle birlikte 10 kiloluk fileler halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Böylelikle hem depolarda beklettiklerini ürünlerini satma imkanına kavuşan çiftçiler hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlar mutlu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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