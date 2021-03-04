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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-sanayi iş birliği genişlemeye devam ediyor

İHA

Üniversite-sanayi iş birliği genişlemeye devam ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) özel bir önem verdiği 2244 sanayi doktora programına farklı sektörlerden katılımlar devam ediyor. Önceki yıl mimarî ve ziraat alanında hizmet veren firmalarla protokol imzalayan BUÜ, iş birliği anlaşmalarına veteriner alanında hizmet veren firmaları da ekledi.
BUÜ ile bir yem firması arasında TÜBİTAK 2244 sanayi doktora programı kapsamında iş birliği anlaşması imzalandı. Protokol kapsamında BUÜ’lü 3 doktora öğrencisi firmanın ArGe merkezinde yürütülen bilimsel ve akademik çalışmalarda görev alacak. Doktorasını tamamlayan öğrenciler en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışmaya devam edebilecek.
Protokol imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin topluma katkı görevlerinin bulunduğuna işaret ederek, “Bu alanda üniversite olarak topyekûn bir çalışma hâlindeyiz. Eğitim ve öğretimi iyileştirerek daha donanımlı öğrenciler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ülkemizi daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. 2244 sanayi doktora programını da bu doğrultuda çok önemsiyoruz ve işbirliği çeşidini arttırmak için de özel bir çaba sarf ediyoruz. Önceki yıl farklı sektörlerden firmalarımızla işbirliği anlaşmaları yapmaya başladık. Mimarî ve ziraî alanlarda ilk imzalarımızı atmıştık. Bu yıl da veteriner alanında ilk protokolümüzü imzalamış olacağız. Bu iş birliğinde bizlerle yan yana yer alan bütün firmalarımıza teşekkür ediyoruz. İmzaladığımız protokoller bu işin başlangıç noktası oluyor. Sonrasında buluşlar, faydalı modeller, patentleşme ve ticari alana dönüştürme aşamaları geliyor. Her hamle ülke ekonomisine ilave bir katkı olarak geri dönüyor. İnşallah firmalarımız, üniversitemiz, milletimiz ve devletimiz kazançlı çıkacaktır” dedi.
Yem firmasının genel müdürü Hasan Sakarya ise sektördeki ilk ve tek ArGe merkezini firma olarak kendilerinin açtığını söyledi. 4 yıldır aktif olarak Sanayi Bakanlığı’ndan destek almaya devam ettiklerini aktaran Hasan Sakarya; “Bursa Uludağ Üniversitesi ve üniversitemizin akademisyenleri ile sık sık ortak projelerde bir araya geliyoruz. Bu işbirliği sayesinde firmamızın da ciddi kazanımlar elde edeceğini biliyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

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