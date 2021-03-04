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Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan, yeşil-beyazlı yönetime sert açıklama

İHA

Bursaspor taraftar grubu Teksas’tan, yeşil-beyazlı yönetime sert açıklama

Bursaspor’un en önemli taraftar grubu Teksas, yeşilbeyazlı kulübün Başkanı Erkan Kamat ve yönetimini hedef alan sert bir açıklama yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da ipler gerildi. Yeşilbeyazlı kulübün en önemli taraftar gruplarından Teksas, sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başkan Erkan Kamat ve yönetimini hedef alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Sn. Başkan ve Yönetim Kurulu, öyle zannediyoruz ki, genç oyuncu grubumuza ve verdikleri delikanlı mücadeleye en ufak bir zarar gelmemesi adına aldığımız geri planda kalma kararı, sizleri fazlaca rahatlığa sevk etti. Göründüğü kadarı ile "Bir şekilde Mayıs'a varır, hiçbir soruna çözüm üretemezsek de hevesimizi alır, en kötü maçlarda amigo gibi davranıp camiaya şirin gözükür ve hesap vermeden ayrılırız" diye düşünüyorsunuz ancak o işler öyle olmuyor ne yazık ki. İşin aslı şudur: Kongre öncesinde verdiğiniz sözleri tutmadınız. Transfer tahtası başta olmak üzere hiçbir ciddi soruna en ufak çözüm üretemediniz. Mevcut oyuncularımızın ve personelin maaşlarında aksamalar sürüyor. "Sözleşme yenileme" meselelerini çözüme kavuşturamıyorsunuz. Yaşanan tüm haksızlıklara rağmen kulübün çıkarlarını savunma dirayeti gösteremiyorsunuz. Kulüp, son dönemde, ödenmemiş faturalar ile haber konusu oluyor. Stadyum zemini dahi sizin için çözülemeyecek kadar büyük bir mesele. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala "Hatıra kombinesi" çıkarmaya kalkan ve bundan karşılık bekleyen de yine izlersiniz. Ve tüm bunlara rağmen, camiaya ve şehre en ufak bir açıklamayı bile çok gören bir tavır içindesiniz. Belli ki siz Bursaspor'u yönetmeye değil, idare etmeye gelmişsiniz. Çözümle değil, ötelemekle uğraşıyorsunuz. Nafile. Bir an önce, çıkıp içinden geçilen süreci camiaya anlatın ve Mayıs ayında yapılması gereken Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini açıklayın. Kalan sürede de tek doğru icraatınız olan hocamız Mustafa Er'e ve genç oyuncu grubumuza desteğinizi artırarak Süper Lig yürüyüşünde işlerini kolaylaştırın. İyi çalışmalar.”

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