Belediye işçileri sertifika aldı

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Gemlik Belediyesinde çeşitli birimlerde çalışan 124 işçi meslekî yeterlilik belgesi aldı.

Gemlik Belediyesi çalışanları, ocak ve şubat aylarında devam eden eğitimler sonunda meslekî yeterlilik sınavlarına katıldı. İmtihanları başarıyla geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 16, Fen İşleri Müdürlüğünden 10 ve Temizlik İşleri Müdürlüğünden 114 personel sertifika almaya hak kazandı. Bu sertifika ile mesleğinde personelin bilgi ve uzmanlığı resmi kurumlarca kabul edilmiş olacak.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, sertifika alan personeli tebrik ederek, “İlk defa Gemlik Belediyesi çalışanları mesleki yeterlilik konusunda eğitimden geçerek belge aldılar. Biz sizin yetkin olduğunuzu zaten biliyoruz ama bunu belgelendirmiş oldunuz. Allah utandırmasın, hayırlı olsun” dedi.

Başkan Sertaslan çalışanların sertifikalarını bizzat kendisi verirken, bütün çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çekildi.

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