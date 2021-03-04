Kadın sürücünün çarptığı yaşlı kadına yoldan geçen sağlık görevlisi müdahale etti

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YalovaBursa yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, ana yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı bir kadına bayan sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kaza Orhangazi’de YalovaBursa yolu üzerinde meydana geldi. Hediye Özmen'e (66), karşıdan karşıya geçmek istediği esnada, Bursa istikametine gitmekte olan Sibel Derviş (34) idaresindeki 06 S 9500 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile takla atıp asfalta düşen yaşlı kadın yaralandı. Yaralı kadın için olay yerine ambulans çağrıldı. Bu esnada yoldan geçmekte olan sağlık görevlisi bir kadın Hediye Özmen’e ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan Hediye Özmen olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Sibel Derviş ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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