Kestel Kültür ve Sanat Akademisi açıldı

Kestel Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür ve Sanat Akademisi faaliyete başladı.

Kültür ve Sanat Akademisi açıldı. Kestel Kültür Merkezi’nde pandemi tedbirlerine uygun şekilde gerçekleşecek olan akademide folklor, tiyatro, bağlama, gitar ve keman kursları veriliyor. Kestellilere becerilerini geliştirme imkanı sunan akademinin ilk dersi, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın de katıldığı törenle başladı. Tüm branşlardaki eğitimleri gezen Başkan Tanır, öğrenciler ile sohbet etti.

Önder Tanır, "Hep birlikte özlediğimiz, daha serbest ve faaliyetlerin daha rahat bir şekilde yapılacağı döneme adım adım girmiş bulunuyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarıyla gelmiş olduğumuz bu noktada, bugün itibariyle Kestel Belediyesi Kültür ve Sanat Akademisi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şu an gençlerimizin, çocuklarımızın çalışmalarını gözlemliyoruz. Halk danslarından, tiyatroya, enstrümental kurslarımızdan dramaya kadar bir çok alanda kurslarımız başladı. Gençlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Her yaştan insanlarımızın katılmalarını istiyorum. Kurslarımızın ilçemize, gençlerimize ve çocuklarımıza faydalı olmasını diliyorum.’’ diye konuştu.

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