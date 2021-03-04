Bursalı börek ustası: Uzayda börek açmak istiyorum



Derya EVREN/ Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)BURSA'da daha önce balonla uzaya börek gönderen Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek için gönüllü oldu. Acar, Elon Musk'a seslenerek, "Şube açmak isterse verebiliriz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İngiltere Cambridge Düşesi Catherine Middleton'a ve uzaya börek gönderen, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün börekten minyatürünü yapan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ikramda bulunan börek ustası Hasan Acar, şimdi de uzaya gitmek istiyor.

'UZAY GEMİSİNDE BÖREK AÇMAK İSTİYORUM'

Tezgah başında açtığı börekle `Uzay Türk´ yazan Acar, bin insanla uzaya seyahate gideceğini söyleyen Elon Musk'a "Şube açmak isterse verebiliriz" diye seslendi. Acar, "Daha önce dünyada ilk defa Bursa'dan börek gönderen biri olarak, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın uzaya insan göndereceğiz açıklaması üzerine biz de buna talip olduk. Dünyada daha önce 6'sı Amerikalı, biri İranlı olmak üzere 7 kişi uzaya gitmek için talip olmuştu. Ben de 8'inci kişi neden bir Türk olmasın diye düşündüm. Tabi bunu söylerken bir bilim adamı olarak değil oraya seyahat eden biri olarak istiyorum bunu. Yani uzaydaki hayatı çok merak ediyorum. Gidersem şayet, orada varsa insanlara börek açmak istiyorum. Uzay gemisinde börek açmak istiyorum. Ayrıca Elon Musk, 2025 yılında bin kişiyle uzaya seyahat edeceğini söyledi. Eğer öyle olacaksa ben de şube açarım neden olmasın. Uzayda bir şubem olsun isterim tabi ki. Tabi Elon Musk'la görüşmek lazım ya da o bizimle görüşsün. Şube istiyorsa verebiliriz ya da biz de açabiliriz neden olmasın" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-03-04 14:11:21



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