Kadın sürücünün çarptığı kadına, yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale etti

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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Hediye Özmen´e (66), Sibel D., otomobiliyle çarptı. Kazada hafif yaralanan Özmen'e yoldan geçen sağlık görevlisi kadın müdahale ederken, Sibel D. polis tarafından gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa Karayolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Hediye Özmen´e, Sibel D. idaresindeki 06 S 9500 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadına, ilk müdahaleyi tesadüfen kaza yerinden geçen sağlık görevlisi kadın yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hediye Özmen, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırılırken, sürücü Sibel D. polis ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-03-04 14:21:29



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