Yıldırım rehâvete kapılmıyor

Yıldırım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan koronavirüs salgınına karşı tedbirlere ara vermeden devam ederken, bir yandan da ilçe genelinde temizlik seferberliği gerçekleştiriyor.

İlçenin dört bir yanında gayretli çalışmalar yürüten ekipler, Arabayatağı, Ulus, Hacivat, Şirinevler, İsabey, Duaçınarı ve Anadolu mahallelerinde yapılan temizlik çalışmalarının ardından son olarak Otosansit Bölgesi’nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 2 kamyon, 2 süpürge aracı, 4 açık kasa kamyonet ve 60 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda sokak, park, arsa ve tüm açık alanlarda bulunan hafriyat ve moloz gibi atıklar ekiplerce toplanarak bölgeden tahliye edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Otosansit esnafı ise sunulan hizmetlerden ve özellikle pandemi sürecinde gösterilen hassasiyetten dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Öte yandan Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde günlük vak’a sayıları 60 ile 80 arasında seyrederken bu sayının Yıldırım’da ise 20 ile 40 bandında olması dikkat çekiyor. Uzmanlar, Bursa’nın sarı listede yer almasının Yıldırım’daki vak’a sayılarının azlığı sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor.

İlçedeki vak’a sayılarının düşüş gösterdiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa son açıklanan rakamlara göre orta riskli iller arasında yer alıyor. Şehirde vak’a sayılarının en fazla düştüğü ilçelerin başında ise Yıldırım geliyor. Salgının ilk dönemlerinde yüksek vak’a sayıları ile hep ilk sıralarda yer alan Yıldırım’da alınan tedbirler nihayet sonuç vermeye başladı. Ben bu virüsle mücadelede kurallara uyan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu rakamların rehâvetine kapılmadan tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerini kullandı.

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