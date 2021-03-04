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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor şut çalışması gerçekleştirdi

İHA

Bursaspor şut çalışması gerçekleştirdi

Boluspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bugünkü antrenmanda şut çalışması gerçekleştirdi.
TFF 1. Lig’in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Bolusporile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarınıÖzlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlasürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanpas pres oyunu ve şut çalışmasıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.

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