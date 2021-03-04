Markette, boğazına bıçak dayayan husumetlisinden müşteriler ile çalışanlar kurtardı (2)

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TUTUKLANDI

Bursa'nın İznik ilçesinde markette karşılaştığı husumetlisi Hazer G.'nin boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ali Sırrı Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.Şenol POYRAZ/İZNİK, (Bursa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ-Muammer İRTEM

2021-03-04 14:31:08



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