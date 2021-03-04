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Bursa'nın İznik ilçesinde nâzende fasulyesinin ekimine başlandı.

Boyalıca Mahallesi'nde ilk turfanda nâzende fasulyesi tohumu tarlaya ekildi. Boyalıca çiftçilerinden Emrullah Kanlı, 4 dönüm tarlasına taze fasulye ekti. Emrullah Kanlı, mart ayının ilk haftasında tohumu toprakla buluşturduğunu söyledi.

Yörenin en lezetli fasulyesi işçilerle birlikte tarlaya ekildi. Soğuktan korunması için de üzerilerine çul örtüldü.

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