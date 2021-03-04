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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VM Medical Park Bursa'da 3 yeni klinik açıldı

İHA

VM Medical Park Bursa'da 3 yeni klinik açıldı

VM Medical Park Bursa Genel Müdürü Metin Arslan, kontrollü normalleşme döneminde sağlığa değer katan hizmetlerine kesintisiz devam edeceklerini açıkladı. Arslan, “Bu süreçte 3 yeni klinikte de hizmet vermeye başladık” dedi.
Deneyimli sağlık ekipleriyle kontrollü normalleşme döneminde de misafirlerinin sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve bu sürece 3 yeni klinikte hizmet vererek girdiklerini kaydeden VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, “Salgının en yoğun olduğu dönemde sorumluluktan, fedakârlıktan kaçınmadık. Salgın ile mücadelede en ön safta mücadelemizi sürdürdük. Şimdi ise kontrollü normalleşme döneminde koruyucu sağlık hizmetlerimizle ön planda olmak ve başarı çıtamızı, yeni dönemde daha da yükseğe çıkarmak istiyoruz” dedi.
Covid19 sonrası kişiselleştirilmiş rehabilitasyon hizmeti de verdiklerini belirten Genel Müdür Metin Arslan, “Bu hizmetlerimizi kas gücü artırımı, solunum düzenlemesi, dolaşım bozuklukları tedavisi, kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi, nörolojik değerlendirme ve beslenme programı ile metabolizma düzenlemesi olarak belirledik. Yine Covid19'a karşı ikinci doz aşıdan 24 hafta sonra, antikor testi ile kişinin bağışıklık geliştirip geliştirmediğini; geliştirdiyse antikor seviyesini kolayca öğrenmesini sağlayabiliyoruz” diye konuştu.
Genel Müdür Metin Arslan, Bursa için çok önemli bir ihtiyaç olduğuna inandıkları Diyabetik Ayak Kliniği’ni de Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ali Yalım Aysan’ın liderliğinde hizmete geçirdiklerini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:
“Diyabetli hastaların hastaneye başvurma nedenlerinin yüzde 20’sini ayak sorunlarının teşkil ettiğini gözlemledik. Yine diyabetlilerin yüzde 70’inde ayak sorunlarının gelişmesi ve diyabetik ayak yaraları ortaya çıkmasından hareketle, multidisipliner yaklaşım geleneğimizi de devreye alarak hizmet veriyoruz.”
Üçüncü yeni kliniklerinin de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kliniği (GETAT) olduğunu açıklayan Genel Müdür Metin Arslan, “Bu kliniğimizde ozon terapisi, homeopati ve nöralterapi alanlarında tedavi uygulanıyor. Ozon tedavisi dokulara ulaşan oksijen miktarının büyük ölçüde artırılmasını sağlaması sebebiyle tıbbın birçok farklı alanında tercih ediliyor. Özellikle bağışıklığın güçlendirilmesinde büyük önem taşıyan homeopati de vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir tedavi sistemi. Nöralterapi de otonom sinir sisteminden kaynaklanan hastalıkların tanı ve tedavisinde uygulanan bir yöntem. Tüm bu alanlarda uzman ve sağlık bakanlığınca sertifikalandırılmış ekiplerimizle hizmet veriyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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