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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da tomruk yüklü TIR´la hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1´i ağır 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından üst geçitte toplananların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydıkları dikkat çekti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu´nda meydana geldi. İnegöl yönüne giden Hakan Kefli (35) yönetimindeki 14 DF 406 plakalı tomruk yüklü TIR, İsmail Taşan´ın (66) kullandığı 16 P 8548 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada Atike Taşan (64) hafif ticari araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Atike Taşan, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralı İsmail Taşan ve ağır yaralı eşi Atike Taşan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Atike Taşan´ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazanın ardından üst geçitte toplananların sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydıkları dikkat çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-03-04 17:40:49



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