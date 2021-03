Bursaspor Kulübü, ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ tanıtımını yaptı

Maddi anlamda zor günler yaşayan Bursaspor Kulübü, destek amaçlı bir organizasyona imza attı. Yeşilbeyazlı kulüp, ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ projesinin lansmanını, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, kulübe maddi destek sağlamak amacıyla dikkat çeken bir organizasyona imza attı. ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ projesiyle kulübe hem maddi hem de manevi anlamda destek sağlamayı hedefleyen yeşilbeyazlı kulüp, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda lansman düzenledi. Gerçekleşen organizasyona Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, yöneticiler, futbolcular ve Teknik Direktör Mustafa Er ile birlikte antrenörler katıldı. Bursastore mağazaları ve www.hatiranyeter.org sitesinden satışa sunulacak kombineler 100 TL’den alıcı bulacak.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: “Bu dönemleri atlatacak dirayete sahip bir camiamız”

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, şunları söyledi: “Böylesine anlamlı ve önemli bir günde şehrimizin tüm dinamikleriyle burada olması çok değerli. Ben şahsım ve oyuncularım adına çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ancak bu dönemleri atlatacak dirayete sahip bir camiamız. Tüm Türkiye ve Avrupa’nın dikkatini çeken bir oyun ortaya koyduk. Çok ciddi sorumluluk aldılar. Emek var, özveri var Takımımıza maddi ve manevi destek anlamında burada birlikteyiz. Bu şehrin oyuncu grubuna destek çıkılması adına her zaman söyledim. Bu destek de buradan çıkacağını düşünüyorum.”

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat: “Bursaspor’un ne durumda olduğunu Bursa’da herkes biliyor”

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, şu ifadeleri kullandı: “Arkamızda gördüğümüz futbolcu kadromuzu tüm Türkiye konuşuyor. Heyecanla maçları bekleniyor. Süper maçları dahil reyting rekorları kıran 4. Takım konumundayız. Belli başlı sıkıntılar yaşıyor. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Çok önemli destelerin Bursa tarafından bilinmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay her zaman yanımda oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Açıklamalar yapmadığım için çok eleştirildim. Bursaspor büyük bir değerdir. Biz bazı şeyleri ailemiz dışında paylaşmamak için konuşmadık. Konuşmayaya da devam edeceğim. Bursaspor’un ne durumda olduğunu Bursa’da herkes biliyor. Bursaspor’un temliklerinin, ipoteklerinin olduğunu sayın valime söyledim. Bağış hesabı açılması için önderlik yaptı. Bankalarla ilgili tüm görüşmelerimizi yaptık. Asla böyle bir şey olmayacağını söylediler. Tüm bağışlar da bankanın faizlerine gideceğini belirttiler. Bursaspor’un borçlarını 2,5 seneye böldük. Hatıra kombine kartılarını artık satışa sunup, Bursaspor’da görev yapan futbolcu, teknik kadro, personel kim varsa hak ettiğini alacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Açılan hesaplar kanun gereği her hangi bir bankada açılmayacağını söyleyebilirim. Sadece Ziraat Bankası’nda açılabiliyordu. Ancak bloke ve ipotek olduğu için açılamıyordu. Bursaspor’da yapılacak olan bir şey var, bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın samimiyetine inanın. Tam 28 günden beri 32 futbolcumuz, 7 teknik kadrodaki oyuncularımız pozitif oldular. Kolay kolay da toparlanamadılar ve yoğun bakımda tedavi görenler oldu. 23 maçı da bu sebepten kaybettik. Ama Akhisarspor maçında bize büyük mutluluk yaşattılar. Biz takıma sonuna kadar güveniyoruz. Taktik maktik yok savaşarak bir şeyler yapacağız. İnşallah bu çocuklar da bizi mahçup etmeyecek.”

BTSO Başkanı İbrahim Burkay: “Bin 963 hatıra kombinesiyle başlangıç yapıyoruz"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, şunları söyledi: “Bursa iş dünyası Bursaspor’un her zaman yanında oldu. Futbol sadece ülkemizde değil dünyada spor branşları içinde en büyük kitleye hitap eden bir güce sahip. Bu anlamda da Bursaspor’un Bursa kenti için çok büyük değeri var. Bursaspor nasıl 2010 yılında şampiyonluk yaşattıysa kente, yine aynı başarıları sağlamak için tekrar Süper Lig’e çıkma mücadelesi veriyor. Ekonomik şartlar ne olursa olsun Bursaspor’un yanında olduk. Bu kampanyayı da önemsiyorum. Bursaspor’a gönül vermiş herkesin bu kampanyaya destek vereceğini düşünüyorum. Biz bu kampanyaya bin 963 hatıra kombinesiyle başlangıç yapalım istiyorum. Herkesi de Bursaspor’umuzun her zamanki gibi yanında olmaya davet ediyorum.”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: “Bu markayı güçlendirmek zorundayız”

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, şu ifadeleri kullandı: “Bursaspor, Bursa’mızın markası. Biz de bu markayı güçlendirmek zorundayız. Bu kampanyaya da destek olmak için elimizden gelen ne varsa gayret edeceğiz. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak bin kadar kombine kartı ile destek olacağız. Biz bunu çoğaltarak da devam edeceğiz. Bu destek az bile. Herkese teşekkür ederim.”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz: “Tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şunları söyledi: Şehirimizin her daim gururu ve markası olan Bursaspor’a destek olmamız gerekiyor. Ama sadece belediyeler değil tüm hemşerilerimizi bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bin kombine kartla destek oluyoruz. Hayırlısı olsun inşallah.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: “Bu zor ve sıkıntılı süreçte konuşma zamanı değil icraat zamanı”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şunları söyledi: “Yaklaşık bir yıldır pandamı süreci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 1 Mart’ta açıkladığı rakamla sarı renkli bir şehir ilan edildik. Bursa adına bu kazınım çok değerlidir. Hedefimiz maviye dönmektir. Ama bugün konu Bursaspor. Bizim için de büyük bir mutluluk. Takımımızı takip ediyoruz. En son 20’dan 32’ye dönen maçta büyük mutluluk yaşadık. Kıymetli hocamız ve futbolcu kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. PlayOff’a kalabiliriz. Kapanmayacak bir fark yok. Bu zor ve sıkıntılı süreçte konuşma zamanı değil icraat zamanı. Kulübümüz Süper Lig’de değil 1. Lig’de. Neden bu hale geldik? Bu başkan döneminde böyle oldu, şöyle oldu deme zamanı değil. Hedefe kitlenme zamanı. Bu organizasyon değerli bir organizasyon. Bir kart 100 TL. Herkesin çorbada tuzu olabilecek bir rakam. Bu stat kapasitesi 40 bin civarında. Yani 3 milyon 101 bin nüfuslu bir şehirin bu konuyu rahat karşılacağı bir konu. Sayılar çok önemli değil herkesin destek vermesi gerekiyor. Sokaktaki her bir vatandaşımız Bursaspor’un başarılı olmasını istiyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kanuni çerçevede elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyuyoruz. Her şeyi tartışabiliriz ama Bursasporluluğumu tartıştırmam. Bursaspor’un yeri Süper Lig’dir. Bugün 4 Mart ve büyük bir desteğe ihtiyaç var. Biz de 3 bin kombine kartla bu kampanyaya destek çıkıyoruz.” Başkan Erkan Kamat’ın isteği doğrultusunda bu rakam önce 5 bine daha sonra da Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rakamı 5 bin 16’ya çıkarttığını söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat: “Bu zor zamanda bir seferberlik ortaya koymamıza gerekir”

Bursa Valisi Yakup Canbolat, şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin malumu Bursaspor son 2 senedir zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Artık Bursaspor’umuza destek olma zamanı geldi. Gençlerimizi gerçekten bir kahramanlık ortaya koyuyor. Bursaspor’umuzu yeniden Süper Lig’e çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu kampanyanın düzenlenme sebebi herkesin destek çıkacağını bilmemizdir. Bütün vatandaşlarımızın katkı ve desteğini bekliyor. İşi bütün arkadaşlarımız izah etti. Bu zor zamanda bir seferberlik ortaya koymamıza gerekir. Şimdi de tam zamanı. Bu kampanyanın Bursa’mıza ve Bursaspor’umuza hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Bursaspor yönetim kurulunun da kampanyaya 5 bin 16 adet kombine kart alarak destek verdiği belirtildi.

