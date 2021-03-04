Bursaspor Basketbol Kulübü’nde Genel Kurul tarihi belli oldu

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Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini belirledi. Yeşilbeyazlı kulüpte, yeni başkan seçiminin gerçekleşeceği ilk toplantı 20 Mart Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart Pazar günü yapılması kararlaştırıldı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor’da Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın tarihi belirlendi. 14 Eylül 2020’de kurulan Bursaspor Basketbol Kulübü Derneği’nin, ilk 6 ay içinde ilk Genel Kurul Toplantısı’nın yapılarak zorunlu organlarının oluşturulması gerekmesinden dolayı, yeşilbeyazlı kulüp resmi açıklamayı yaptı. Buna göre Olağan Genel Kurulu birinci toplantısı 20 Mart 2021 Cumartesi günü saat 15.00’de Barış Gençlik ve Spor Salonu’nda yapılacak. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise ikinci toplantı, 28 Mart 2021 Pazar günü saat 15.00’de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek. Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanlığı için aday olacak isimlerin, yönetim listelerini 12 Mart 2021 Cuma günü 10.0017.00 arasına Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi’ne teslim etmesi gerekiyor.

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