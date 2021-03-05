Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kornea nakilleri yeniden başladı. İki günde 3 kişiye nakil yapıldı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi süresince ara verilen kornea nakillerine tekrar başlandı.

Yeni normalleşmeye birlikte Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nilüfer Ek Binası, kornea nakillerine uygun hale getirilirken, tek kişilik odalar ve ameliyathaneler de düzenlendi.

Pandemi döneminde kornea nakillerini daha seyrek almak durumunda kaldıklarını belirten Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Ayşe Balıkçı, bu hafta itibariyle tek kişilik odalardaki hastalardan öncelikle PCR testi alarak ve riske girmelerini önleyerek, ameliyatlara başladıklarını belirtti.

Merkezin yeniden aktif edilmesiyle şimdiden üç hastaya kornea naklini başarıyla gerçekleştirdiklerinin altını çizen Op. Dr. Balıkçı, "Dün bir hastamızı, bugün de iki hastamızı ameliyat ettik. En kısa sürede listemizde bulunan Bursa ve civarındaki hastalarımızı da uygun şartlar altında kornea nakli yaparak, sağlıklarına kavuşturmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Levent Özdemir ise ”Hastanemizde 2013 yılında kurulan Göz Bankası sadece Bursa’nın değil bölgemizdeki kornea nakli ile ilgili ihtiyaca cevap veriyor. Göz bankamızda aylar yada haftalar içinde nakil olma imkanı var. Kurulduğundan bu zamana kadar toplam 547 kornea nakli gerçekleşti" dedi.

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