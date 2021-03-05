Kısıtlamaların kalktığı ilk hafa sonunda plan yapacaklar dikkat

Yeni normalleşmeyle birlikte kısıtlamaların kalktığı ilk hafta sonunda Bursa'da hava durumu nasıl olacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Bursa için 5 Mart cuma günü hava tahmin raporunu yayınladı. Bugün yazdan kalma gün yaşanması beklenen Bursa'da, yarın yağmur yağışı tahmini yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa az bulutlu, sıcaklık en yüksek 20, en düşük 3 derece olacak. Cumartesi için yağmur beklenen Bursa'da pazar gününün ise çok bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da bugün az bulutlu, yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın en yüksek 7, en düşük 0 derece olacağı tahmin ediliyor. Uludağ'da kar kalınlığı ise 54 santimetre olarak bildirildi.

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