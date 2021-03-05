Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (2)

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KAZA ANI KAMERADA

Bursa'da moto kurye Hakan Mutlu'nun (20) hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde; Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Görkem Y. idaresindeki otomobil, Hakan Mutlu´nun kullandığı 16 RZ 350 plakalı motosiklete arkadan çarpıyor. Mutlu, motosikletten savrularak kaldırıma düşüyor.

Öte yandan kazanın ardından otomobil sürücüsü Görkem Y. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-03-05 10:01:47



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