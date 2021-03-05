10 adımda sağlıklı beslenme

Kaliteli ve sağlıklı bir hayat için en önemli faktörlerden birinin de dengeli ve doğru beslenme olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, en önemli 10 kuralı açıkladı.

Sağlıklı bir hayat için bazı kurallara uyulması gerektiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Veysel Ciğerli, "Kan şekerinin dengelenmesi için 22,5 saatte bir '3 ana 3 ara öğün' şeklinde beslenme kuralına uymak gerekiyor. Metabolizma uyandıktan hemen sonra kahvaltı yapınca metabolizma hızlanmaya başlayacaktır. Evde yemek tabaklarınızı ve çorba kaselerinizi küçültün. Böylece 'sadece 1 kase çorba' diye kendinizi kandırmazsınız. Tam tahıllı ekmek içeren diyetin lif oranı yüksek olduğundan dolayı acıkmayı geciktirir ve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur. Lifler, kandaki kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olup, sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını sağlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre lifli besin tüketenlerin, tüketmeyenlere göre daha fazla kilo verdiklerini ortaya koymuştur" dedi.

Katkı maddelerinin, gıda boyaları ve kimyasal içerdiklerinden dolayı mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini belirten Ciğerli şöyle devam etti:

"Tatlı krizlerine tercihi kuru meyvelerden yana kullanın. Su, metabolizmanın hızlanmasına katkı sağlar, böbreklerdeki toksik maddelerin atımına yardımcıdır. Su içmek için susamayı beklemeyiniz. Az su içildiğinde vücut ihtiyacını karşılayamacaktır ve bu yüzden içilen 1 bardak suyu bile vücut tutar, ödem yapar. İdrara çıkılmasını engelleyerek kilo vermek zorlaşır.

Ortalama yetişkin bir insanın 22,5 litre su tüketmesi, her mevsim ve yaş için önerilir. İdrar renginize bakarak yeterli su tüketip tüketmediğinize karar verebilirsiniz. Koyu renge sahipse, yeterli miktarda su içmediğinizi anlayabilirsiniz. İdrarınızın rengi hep açık renk olmalıdır. Su tüketimi azaldıkça, vücudun yağ tutma kapasitesi artar. Metabolizmayı hızlandıran en temel faktör fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Yapılacak spor kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte haftada en az 3 gün 4550 dakikalık orta tempolu hareket edilmelidir. Günlük hayatlarında da yakın mesafelere araba ile gitmek yerine yürüyüşü tercih etmek, asansör kullanmak yerine merdivenleri kullanmak, dans etmek gibi eğlenceli fiziksel aktivitelerle hem kendimizi daha iyi hissedersiniz hem de daha sağlıklı bir vücuda sahip oluruz. Yapılan çalışmalar en ideal uyku süresinin 78 saat olduğunu söylemektedir. Düzenli uyku ile kilo kaybınızın direk ilişkili olduğunu unutmayalım."

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