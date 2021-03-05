Başkanlar ‘Kardeşlik Köprüsü’nde buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bosna Hersek Zavidoviçi Belediye Başkanı Haşim Mujanoviç ile çevrimiçi görüşerek kardeşlik ilişkileri ve yapılacak çalışmaları ele aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bosna Hersek Zavidoviçi Belediye Başkanı Haşim Mujanoviç, Bosna ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Vakfı (BİGMEV) ve Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen ‘TürkiyeBosna Kardeşlik Köprüsü‘ programı kapsamında görüştü. Çevrimiçi faaliyette bir araya gelen iki başkan bölgelerinde yaşanan pandemi sürecini değerlendirdi.

Başkan Turgay Erdem, yakın zamanda gerçekleşen seçimlerde yüksek oranda başarı elde ederek yeniden Zavidoviçi Belediye Başkanı seçilen Haşim Mujanoviç’i tebrik etti. Pandemi sürecinin kardeşlik ilişkilerini de olumsuz etkilediğini söyleyen Başkan Turgay Erdem, Bursa ve Nilüfer’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pandemi sürecine rağmen kurum olarak projelere ağırlık vereceklerini ifade eden Turgay Erdem, “Pandemi mücadelesinde bir yılı geride bıraktık. Hayat devam ediyor. Tedbirler kapsamında çalışmaya devam etmeliyiz. Projelere ağırlık vererek hedeflediğimiz noktaya gelmeliyiz” dedi.

Ortak projelerle kardeş şehir bağlarını güçlü tutmaya devam edeceklerini belirten Turgay Erdem, “Uzun zamandır yurt dışındaki dostlarla bizzat görüşemedik. Bir ân önce normale dönüp yeniden kucaklaşmak istiyoruz. Gönlümüz dostlarımızla. Bosna Hersek bizim için büyük önem taşıyor. Her zaman ortak projelerle yanınızdayız” diye konuştu.

“Türkiye’yi çok özledik”

Başkan Turgay Erdem’e yakın ilgisinden dolayı teşekkür eden Zavidoviçi Belediye Başkanı Haşim Mujanoviç de pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Haşim Mujanoviç, “Bosna Hersek de virüsün etkisini derinden yaşadı. Aşılama olmamasına rağmen tedbirlere uyarak vakaları azalttık. Umarım bütün dünya biran önce kurtulur bu durumdan. Ülke olarak yaralarımızı sarıyoruz. Ortak projelerde buluşmayı çok isteriz. Bazı taleplerimiz de olacak ama bu sürecin bitmesi daha sağlıklı olur. Kardeşlik ilişkilerine bakışınız bize güç veriyor. Desteğinizi hissetmek çok özel ve güzel. Türkiye’yi çok özledik” şeklinde konuştu.

İki başkan en kısa zamanda yüz yüze bir araya gelmek içinde temennide bulunarak, birbirlerine çalışmalarında başarılar dilediler.

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