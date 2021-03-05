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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu polikliniğe gelenlerin yarısı sigarayı bırakıyor

İHA

Bu polikliniğe gelenlerin yarısı sigarayı bırakıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un desteği ile 2020 yılı Ağustos ayında hizmete başlayan Sigara Bırakma Polikliniğine başvuran 490 kişiden 240’ının sigarayı tamamen bıraktığı açıklandı.
BUÜ Tıp Fakültesi bünyesinde önceki yıl hizmet vermeye başlayan Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği, tütün ve tütün mâmûllerinden kurtulmak isteyenlere yardımcı olmaya devam ediyor. Poliklinik sorumlusu ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Uncu, açıldığı günden itibaren 490 hastanınpolikliniğe sigara bırakmak için müracaat ettiğini açıkladı. Bu hastalar ile 840 muayene ve takip görüşmesi yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Yeşim Uncu, “Üniversite online eğitime devam etmekte olduğu hâlde 16 üniversite öğrencimiz de polikliniğimize gelerek danışmanlık ve tedavi hizmeti aldı. Bilimsel verilerden biliyoruz ki, hastalarımız için en riskli dönem bıraktıktan sonraki ilk 3 aydır. Bu sebeple biz de hastalarımızı ilk 3 ay yakın takip ediyoruz. Toplam 7 görüşme (beşi ilk 3 ayda olacak şekilde) yapıyoruz. Kontrol muayenesine gelemeyen hastalarımızı arayarak telefon vizitleri yapıyoruz ve ayda ortalama 50 telefon viziti yapıyoruz” diye konuştu.
İlk muayenede hastaların genel tıbbî hikâyelerinin yanı sıra sigara kullanma alışkanlıklarını da ayrıntılı bir şekilde sorguladıklarını söyleyen Poliklinik Sorumlusu Prof. Dr. Yeşim Uncu, “Hastamızın sigarayı ne zamandan beri kullandığını, ne kadar kullandığını, hangi durumlarda ve zamanlarda sigara içme ihtiyacı hissettiğini, sigara kullanıyor olmanın hayatını nasıl etkilediğini, ailesinin ne hissettiğini, sigaraya ne kadar para harcadığını, daha önce bırakma denemesinin olup olmadığını, olmuş ise neden tekrar başladığını, sigara içerken ne hissettiğini ve bırakma kararını nasıl aldığını sorguluyoruz” açıklamasında bulundu.
Poliklinikte bir yandan vatandaşa hizmet verirken diğer yandan da yetiştirdikleri aile hekimliği uzmanları ve tüm hekim adaylarına bu konuda eğitimler verdiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yeşim Uncu; “Eylem planımızda yer alan gebeler ve özellikli gruplara yönelik çalışmalarımız 1 Mart 2021 tarihi ile başladı. Yeşilay Haftası’nda tüm halkımız ile bu güzel haberi paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.Polikliniğimiz randevu ile hizmet veriyor. Bize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız ALO 171 veya 0224 2954218 nolu telefonları arayabilir” şeklinde konuştu.

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