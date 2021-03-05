Bursaspor'un gollerine 'takım oyunu' etkisi



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor´da 12 farklı oyuncu gole direkt olarak imzasını atarken, 13 farklı oyuncu da asist gerçekleştirdi. Kaleci haricinde oyunun tüm bölgelerinden Bursaspor´un gol katkısı alması ise dikkat çekti. Sezon genelinde mali sıkıntılar, covid vakaları, kadrodan ayrılan isimler ve sakatlıklar nedeniyle birçok talihsizlik ile mücadele veren Bursaspor, genç ağırlıklı kadrosuyla Play-Off iddiasını koruyor.

Spor Toto 1'inci Lig´de 24 hafta geride kalırken 34 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, Play-Off hattının da 7 puan uzaklığında bulunuyor. Geride kalan 10 maçta bu farkı kapatabilme adına mücadele verecek olan Bursa temsilcisi, özellikle puanları topladığı karşılaşmalarda oyun bütünlüğü ile dikkat çekiyor. Ligin ikinci yarısına dilediği gibi başlayamasa da, ilk yarıdaki maçlarda ortaya koyduğu performanslar ile göze çarpan Bursaspor, devrede ligin de en çok gol atan takımları arasında yer alıyordu. Son oynanan Akhisarspor maçıyla, yeniden gol yollarında etkili olan Bursa ekibi hücum aksiyonlarında da birçok oyuncusundan katkı alıyor.

Bursaspor, geride kalan haftalarda attığı 38 golde 12 farklı oyuncunun imzası bulunurken; 13 farklı oyuncu da, asistleriyle birlikte skora katkı verdi. Skora katkı bazında kompakt bir görüntü çizen Bursa temsilcisinde; kaleci dışında savunma, orta alan ve hücum oyuncularının asistler gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bursaspor´un son oynadığı Akhisarspor karşılaşmasında da, 3 gole orta alan oyuncuları asistleriyle katkı verdi.

Mevcut kadro bünyesinde en fazla gol sevinci yaşayan 3 isim, 6´şar golle zirvede yer aldı. Santrfor Batuhan Kör, kanat oyuncusu Burak Kapacak ve orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan, takımın en golcü isimleri konumunda. Asist bazında ise Burak Altıparmak dikkat çekiyor. Deneyimli orta alan oyuncusu, ligdeki 6 asistiyle bu alanda takımın en iyisi oldu.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-03-05 11:22:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.