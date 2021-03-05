Bursaspor'un gollerine 'takım oyunu' etkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor'un gollerine 'takım oyunu' etkisi

DHA

Bursaspor'un gollerine 'takım oyunu' etkisi


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor´da 12 farklı oyuncu gole direkt olarak imzasını atarken, 13 farklı oyuncu da asist gerçekleştirdi. Kaleci haricinde oyunun tüm bölgelerinden Bursaspor´un gol katkısı alması ise dikkat çekti. Sezon genelinde mali sıkıntılar, covid vakaları, kadrodan ayrılan isimler ve sakatlıklar nedeniyle birçok talihsizlik ile mücadele veren Bursaspor, genç ağırlıklı kadrosuyla Play-Off iddiasını koruyor.
Spor Toto 1'inci Lig´de 24 hafta geride kalırken 34 puanı hanesine yazdıran Bursa ekibi, Play-Off hattının da 7 puan uzaklığında bulunuyor. Geride kalan 10 maçta bu farkı kapatabilme adına mücadele verecek olan Bursa temsilcisi, özellikle puanları topladığı karşılaşmalarda oyun bütünlüğü ile dikkat çekiyor. Ligin ikinci yarısına dilediği gibi başlayamasa da, ilk yarıdaki maçlarda ortaya koyduğu performanslar ile göze çarpan Bursaspor, devrede ligin de en çok gol atan takımları arasında yer alıyordu. Son oynanan Akhisarspor maçıyla, yeniden gol yollarında etkili olan Bursa ekibi hücum aksiyonlarında da birçok oyuncusundan katkı alıyor.
Bursaspor, geride kalan haftalarda attığı 38 golde 12 farklı oyuncunun imzası bulunurken; 13 farklı oyuncu da, asistleriyle birlikte skora katkı verdi. Skora katkı bazında kompakt bir görüntü çizen Bursa temsilcisinde; kaleci dışında savunma, orta alan ve hücum oyuncularının asistler gerçekleştirmesi dikkat çekti. Bursaspor´un son oynadığı Akhisarspor karşılaşmasında da, 3 gole orta alan oyuncuları asistleriyle katkı verdi.
Mevcut kadro bünyesinde en fazla gol sevinci yaşayan 3 isim, 6´şar golle zirvede yer aldı. Santrfor Batuhan Kör, kanat oyuncusu Burak Kapacak ve orta alan oyuncusu Emirhan Aydoğan, takımın en golcü isimleri konumunda. Asist bazında ise Burak Altıparmak dikkat çekiyor. Deneyimli orta alan oyuncusu, ligdeki 6 asistiyle bu alanda takımın en iyisi oldu.
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-03-05 11:22:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deniz taşları sanat eserine dönüştü
YEREL HABERLER Deniz taşları sanat eserine dönüştü
Bu polikliniğe gelenlerin yarısı sigarayı bırakıyor
YEREL HABERLER Bu polikliniğe gelenlerin yarısı sigarayı bırakıyor
Başkanlar ‘Kardeşlik Köprüsü’nde buluştu
YEREL HABERLER Başkanlar ‘Kardeşlik Köprüsü’nde buluştu
Başkan Erdem mahalle sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Erdem mahalle sakinleriyle buluştu
Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, altında bulunan kafedeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Apartmanda çıkan yangında dumanlar binayı sararken, ...
Yeme içme ve hizmet sektörü can suyu desteği bekliyor
YEREL HABERLER Yeme içme ve hizmet sektörü can suyu desteği bekliyor
Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç yolunda fotoğraflandı
YEREL HABERLER Mısır'dan yola çıkan 8 yaşındaki 'Leylek Jonas', göç ...
Bursaspor en son 19 yıl önce Boluspor’a kaybetti
YEREL HABERLER Bursaspor en son 19 yıl önce Boluspor’a kaybetti
7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti Son bir yılda 7 bin kilometre uçup 11 ülke üzerinden geçen Jonas Türkiye'de
YEREL HABERLER 7 bin kilometre uçtu, 11 ülkeyi geçti Son bir yılda 7 ...
Bursa´da kadın futbol takımı kuruluyor
YEREL HABERLER Bursa´da kadın futbol takımı kuruluyor
Bursaspor Basketbol Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurul'a gidiyor
YEREL HABERLER Bursaspor Basketbol Kulübü, Seçimli Olağan Genel ...
10 adımda sağlıklı beslenme
YEREL HABERLER 10 adımda sağlıklı beslenme
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti (2)
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını ...
Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi Ambalaj maliyetleri artan esnaf çare bekliyor
YEREL HABERLER Ambalaj malzemelerine yüzde 40 zam geldi Ambalaj ...
Kısıtlamaların kalktığı ilk hafa sonunda plan yapacaklar dikkat
YEREL HABERLER Kısıtlamaların kalktığı ilk hafa sonunda plan ...
Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kornea nakilleri yeniden başladı. İki günde 3 kişiye nakil yapıldı
YEREL HABERLER Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde kornea nakilleri yeniden başladı. ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere yakalandı, polis aracına bindirilirken 'oh' çekti
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında bekçilere yakalandı, ...
Moto kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada Otomobil ile motosiklet çarpıştı bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Moto kuryenin hayatını kaybettiği feci kaza ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını ...
Bursaspor Basketbol Kulübü’nde Genel Kurul tarihi belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor Basketbol Kulübü’nde Genel Kurul tarihi ...
Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı şirkete 276 bin 588 TL ceza
YEREL HABERLER Jandarmanın kaçak hafriyat dökerken suçüstü yaptığı ...
Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Avcı, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı Gemlik Esnaf Kefalet ...
PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’e 3 maç ceza verdi
YEREL HABERLER PFDK, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’e 3 maç ...
Bursa'da kaçak hafriyata suç üstü: 277 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak hafriyata suç üstü: 277 bin lira ceza