Mudanya'da dinamik denetim

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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda Mudanya ilçesinde 210 personelle geniş çaplı denetim başladı.

"Dinamik denetim" ilk Mudanya sahillerinde baladı. Kaymakam Faik Oktay Sözer başkanlığında Mudanya Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Esnaf Odası Başkanlığı personellerinden oluşan 210 kişiden oluşan 55 ekip Covid19 tedbirleri konusunda denetimler yapıyor. Sahil bulvarındaki denetimlerde şartlı serbestlikle faaliyete açılan lokanta, çay bahçeleri ve kafelerde inceleme yapan heyet, alınan tedbirleri kontrol etti. Kaymakam Sözer, yapılan denetimlerde sahildeki vatandaşları maske ve mesafe konusunda îkaz ederken, işyeri sahiplerini de gerekli tedbirleri almaları hususunda uyardı. Sözer, halkın sağlığı ve Mudanya'da azalan salgının yeniden yükselişini önlemek için halkı hassasiyete davet etti.

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