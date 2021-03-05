İnesmek mutfağı yeniden açılıyor

İnegöl’ün enfes tatlarının yer aldığı İnesmek mutfağı, pandemi kuralları gereği bir süredir ara verdiği hizmetine yeniden başlıyor.

Mini bir sosyal tesis olan ve otantik ortamıyla dikkat çeken İnesmek mutfağı, pazartesi günü itibariyle kaldığı yerden misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinin zemin katında hayata geçirilen tesis, pandemi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bir süre sonra hizmetine ara vermişti. 2 Martta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle beraber, İnesmek mutfağı da açılış için gün saymaya başladı. Mutfak, belirlenen şartlara uygun olarak 8 Mart Pazartesi günü yeniden misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Şehrimizde kafe ve lokanta gibi işyerleri belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başladı. Bizler de İnesmek mutfağımızı yeniden hizmete açma kararı aldık. İnşallah 8 Mart Pazartesi günü itibariyle tesisimiz eşsiz lezzetleriyle yeniden servise başlayacak. Bu vesileyle İnesmek mutfağının tekrar hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.