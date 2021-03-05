Karacabey Belediyespor’da play-off mutluluğu

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Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, normal sezonun bitimine 1 hafta kala playoffa kalmayı garantiledi.

Filenin efeleri, deplasmanda oynadığı Kütahya Belediyespor'u 30 mağlup ederek, ligde önemli bir başarıya imza attı. Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Karacabey Belediyespor, üst lig yolunda dev bir adım daha attı.

Hafta sonu Kütahya’da oynanan maçta 2518 2521 2513’lük setlerle maçı 30 maçı kazanan mavi siyahlı ekip, ligin bitimine 1 hafta kala tarihinde ilk kez 1 lig için playoff oynamaya hak kazandı.

Antrenör Mustafa Cengiz, “Oyuncularımı tebrik ediyorum, beni yanıltmadılar. Hepsinin yüreğine sağlık. Ankara’da oynanacak playoff müsabakalarında Karacabey’i en iyi şekilde temsil edeceğiz. Karacabey’e 1. Lig sevincini yaşatmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerine yer verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ise, camiaya playoff heyecanı yaşatan bütün ekibi kutlayarak, 1. Lig yolunda filenin efelerine başarılar diledi.

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