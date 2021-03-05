Boluspor-Bursaspor maçının hakemi Emre Malok oldu

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan BolusporBursaspor maçını hakem Emre Malok yönetecek.
TFF 1. Lig’de 25. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 16.00’da oynanacak olan BolusporBursaspor maçını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Emre Malok yönetecek. Malok’un yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Ali Yılmaz yer alacak. Emre Malok yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken, 11 maça çıkan Boluspor ise 3 galibiyet, 2 mağlubiyet, 6 da beraberlik elde etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.