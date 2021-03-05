Tasarımcılar OSMEK’te yetişiyor Kursiyerler kendi işlerini kuruyor

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (OSMEK) bünyesinde açılan giyim üretim teknoloji sınıfında eğitim alan kursiyerler hem üretiyor, hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ücretsiz olarak düzenlediği giyim üretim teknolojileri kursu, meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırıyor. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen kursa, özellikle ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Ölçü alma, kalıp çıkartma, biçki teknikleri, prova ve süsleme gibi giyimin temel bilgilerini kavrayan kursiyerler, ürettikleri kıyafetlerden siparişler alıyor.

Toplam 720 saatlik kursu pandemi sebebiyle 10 kişilik gruplarla gerçekleştirdiklerini belirten usta öğretici Nergiz Cafer, “Kursiyerlerimiz hem kendileri hem de çocukları için etek, gömlek, pantolon, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikiyorlar. Ayrıca burada sosyalleşme imkânı buluyorlar. Kurs sayesinde birçok kadının hayatına dokunuyoruz. Bu imkânı bizlere sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Kursiyerlerden Ayşe Uslu ise kursta ürettikleriyle sosyal medya üzerinden satışa başladığını söyleyerek, “Kursa ilk başladığımda dikiş tecrübem yoktu. Hocamız sayesinde burada birçok şey öğrendim. Diktiğim kıyafetleri beğenen yakınlarım beni sosyal medyada sayfa açmaya teşvik etti. Şimdi siparişler alarak aile bütçeme katkı sağlıyorum. Aynı zamanda güzel ürünler çıkarmanın mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

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