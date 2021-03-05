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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepenk açan esnafa Yılmaz’dan ziyaret

İHA

Kepenk açan esnafa Yılmaz’dan ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, uzun bir aranın ardından yeniden kepenk açan esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazançlar temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamanın ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı risk haritasının ardından birçok ilde kontrollü normalleşmeye dönüldü. O illerden biri de sarı listede yer alan Bursa oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan birçok iş yerinin yeniden açılmasının ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Millet Mahallesi Derya Caddesi’nde gerçekleştirilen ziyarete, Başkan Yılmaz’ın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı da katıldı. Tedbirler çerçevesinde işyerlerindeki uygulamaları da inceleyen Başkan Yılmaz, şehrin koronavirüs risk tablosunda sarı kategoride yer aldığını belirterek rehâvete kapılınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ziyaret ile moral bulan ilçe esnafı da desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.
Bu süreçten en çok etkilenen kesim olan esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi süresince kısıtlanan kıraathaneler, kafeler gibi birçok iş yerinin yeniden kepenklerini açmasıyla birlikte esnafımızı ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunduk. Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden beri ilçe genelinde yaptığımız hijyen ve dezenfekte çalışmaları ve ilçe sakinlerimizin duyarlı davranarak tedbirlere uymasıyla Yıldırım olarak Bursa’nın sarı listede kalması ve esnafımızın yeniden kepenk açmasında büyük katkı sağladık. Ben bu virüsle mücadelede kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Esnafımız bizim için çok değerli ve önemli. Esnafımızın kalkınması demek ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Yıldırım Belediyesi olarak daima onların yanındayız. Belediye olarak her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya hazırız. İşlerine kavuşan bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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