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Osmangazi’ye AGİD’den ödül E-atıkların toplanmasında Osmangazi farkı

İHA

Osmangazi’ye AGİD’den ödül E-atıkların toplanmasında Osmangazi farkı

Osmangazi Belediyesi, insan sağlığı ve doğa için büyük zarar teşkil eden ampul ve flüoresan gibi aydınlatma ekipmanlarından 2020 yılı içerisinde, 1 ton 400 kilogram toplayarak Türkiye ikincisi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kuruluş olan AGİD tarafından 2020 yılının eatıklarda fark oluşturan belediyeler belirlendi. Osmangazi Belediyesi, içerdiği ağır metaller sebebiyle ciddi boyutlarda çevre kirliliğine sebebiyet veren ve insan sağlığı adına tehlike teşkil eden flüoresan ve ampul gibi 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanması konusunda yaptığı çalışmalarla ödüle lâyık görüldü. AGİD iş birliği yaptığı 76 belediye arasında yaptığı değerlendirme sonucunda Osmangazi Belediyesi, topladığı 1 ton 400 kilogram ampul ve flüoresan atığı ile Türkiye ikincisi olarak ödül kazandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, flüoresan ve ampullerin içerdikleri cıva buharı sebebiyle uygun şekilde toplanmadığı takdirde çevreye ve insan sağlığına büyük zararlar verdiğine dikkat çekti. Başkan Dündar, “Ampul ve flüoresanların ömrü tükendiğinde çöpe atılması, kırılması ya da patlaması sonucunda içeriğinde bulunan ağır metaller serbest kalarak havaya dağılıyor. Havaya karışan cıva da soluma, deri yolu veya yiyeceklere tutunarak vücuda girebiliyor. Flüoresan lambanın kırılmasıyla ortaya çıkabilecek cıva gazı, merkezî sinir sistemini ve böbrekleri olumsuz etkiliyor. 1 gram kurşun 20 bin litre suyu kullanılmaz hâle getiriyor” dedi.
Ömrü tükenen aydınlatma ekipmanlarının güvenli şekilde bertaraf edilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak 2018 yılından bu yana AGİD ile 5. grup aydınlatma ekipmanları atıklarının toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için protokol imzalayarak ortak çalışma yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında AGİD tarafından temin edilen aydınlatma ekipmanı toplama kutularını ilçemiz sınırlarında dağıtılarak, bu atıkların kırılmadan çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ayrı toplanmasını sağladık. Bugüne kadar toplam 3 ton 520 kilogram aydınlatma ekipmanını insan ve doğaya zarar vermeden toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Doğayı ve insan sağlığını korumak adına bu tür çalışmalar büyük önem arz ediyor. Herkesi bu konuda hassas olmaya davet ediyorum” dedi.

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