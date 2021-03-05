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Bursaspor kafilesi Bolu’ya erken gitti - Onur Atasayar kadroda yer aldı

İHA

Bursaspor kafilesi Bolu’ya erken gitti - Onur Atasayar kadroda yer aldı

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Pazar günü saat 16.00’da Boluspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, maçın oynanacağı Bolu’ya bugünden gitti. Yeşilbeyazlılarda, Covid19’u güçlükle atlatan Onur Atasayar, 5 maçlık aranın ardından yeniden kafilede yer aldı.
TFF 1. Lig’in 25. haftasında 7 Mart Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Bolu'ya hareket etti. Maçtan 2 gün önce Bursa’dan ayrılan yeşilbeyazlı kafilede morallerin yerinde olduğu gözlendi. Covid19 testi pozitif çıktıktan sonra hastalığı ağır geçiren ve takımdan uzun süredir ayrı olan Onur Atasayar da 5 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. Teknik Direktör Mustafa Er’in, tecrübeli futbolcuya ilk 11’de şans vermesi halinde oynayabilecek seviyede olduğu ancak zorunlu olmadıkça da riske edilmesinin beklenmediği belirtildi. Tecrübeli futbolcu ayrıca, sosyal medya hesaplarından, “Haydi bismillah” mesajını paylaştı.

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