Deprem Haftası’nda MAK’tan farkındalık sergisi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kurduğu stantlarda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Arama Kurtarma Birliği (MAK), kullandığı arama ve kurtarma malzemelerini halka tanıtırken, doğal afetlere ve depreme karşı da bilgilendirme yaptı.

17 Mart Deprem Haftası çerçevesinde Mütareke Meydanı’nda açtığı stantlarda vatandaşlarla bir araya gelen Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği (MAK) deprem ve doğal afetlere karşı bilgilendirerme yaparak, araç ve gereç tanıtımı gerçekleştirdi. Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden MAK, deprem öncesi, deprem ânı ve sonrasında yapılacaklar, enkaz alanının güvenliğinin sağlanması, çıkabilecek yangınların söndürülmesi, arama kurtarma faaliyetleri, yaralıların hastaneye taşınması ve haberleşme gibi konularda vatandaşları bilgilendirdi.

Arama kurtarma ekibinin yaptığı başarılı çalışmalar ile örnek teşkil ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Doğal afetlere ve her türlü olumsuz duruma karşı MAK ekibimiz her zaman göreve hazır durumdadır” dedi.

Gönüllülerle MAK âilesinin her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çeken Türkyılmaz, “Ekibimizde görev alan arkadaşlarımız tatbikat ve sertifika eğitimlerine de devam ederek alanlarında uzmanlaşıyorlar ” ifadelerini kullandı.

