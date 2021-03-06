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Otomobil 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu; sürücü ve kız arkadaşı öldü

DHA

Otomobil 10 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu; sürücü ve kız arkadaşı öldü


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metreden taklalar atarak fabrika inşaat alanına düştü. Kazada sürücü Ercan Aslan (24) ile yanındaki kız arkadaşı Halime Toksun (19), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi´nde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de meydana geldi. Ercan Aslan (24) yönetimindeki 16 AFM 146 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp fabrika inşaat alanına girdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten taklalar atarak yuvarlandı.
Durumu fark eden inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan Ercan Aslan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Halime Toksun ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Toksun da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 
Sürücü Ercan Aslan´ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince çıkarılarak morga gönderildi. Hurdaya dönen otomobil de vinçle bölgeden kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-03-06 08:03:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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