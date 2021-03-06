Hem yaralandı hemde ceza yedi Genç sürücü hayatının şoku yaşadı 5 bin 396 TL ceza yedi

Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ahmet Akyollu caddesinde meydana gelen kazada iki motosiklet çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ehliyeti olmadığı için 2 bin 698 TL kendisine ve motosiklet sahibine de aynı şekilde ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Akyollu caddesinde meydana geldi. Cihan D. idaresindeki Motosiklet ile Atakan K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada Atakan K. yere düşerek yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan trafik ekipleri kaza yapan 16 yaşındaki Motosiklet sürücü Atakan K.'nın ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ekipler genç sürücü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2 Bin 698 TL ceza kesti.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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