Kadınlar günü indirimleri başladı

Özhan Marketler Zinciri, dostları için düzenlediği etkin kampanyalar ile yüzleri güldürüyor. Özhan Kart'la 14 Mart tarihine kadar sürecek büyük indirimler müşterilerini bekliyor.

Yılın her dönemi için yepyeni indirimler ve birbirinden çeşitli fırsatlar sunulurken, gıdadan temizlik malzemesine, kişisel bakımdan ev gereçlerine kadar farklı kategorilerde indirimler görmek mümkün oluyor. Mağazalar zincirinin kadınlar gününe özel olarak sunduğu indirimler ilgi çekiyor.

Tüm mağazalarında ve online alışveriş kanalında kadınların ilgisini çekecek avantajlı kampanyalar sunuluyor. Tüm cilt bakım kremlerinde, saç boyalarında yüzde 50 indirim fırsatı bulunuyor. Ev tekstil ürünleri ve zücaciye grubunda cazip kampanyalar sunuluyor. Kozmetik, terlik ve çiçek reyonlarında da kaçırılmayacak fırsatlar mevcut. Ayrıca Özhan Kart müşterilerine özel binlerce farklı kategori ürününde uygun kampanyalar devam ediyor.

'Kusursuz müşteri memnuniyetini' benimseyen Özhan, kaliteli, güvenli ve hijyenik alışverişten de taviz vermeden müşterilerinin beklentilerini karşılıyor. Kadınlar gününe özel sunulan kampanyalara dikkat çeken Mağazalar Zinciri Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Kadınların tercih ettiği kaliteli ürünlerde çok cazip fırsatlar sunuyoruz. Birçok marka ile birlikte yürüttüğümüz kampanyalarla alışverişlerinde kartlarını kullanan dostlarımıza indirimler, promosyonlar kazandırıyoruz’’ dedi.

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