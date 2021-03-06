Bursa için kritik uyarı Kısıtlamaların kalktığı Bursa'da İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz’dan hafta sonu uyarısı

Yeni Kontrollü Normalleşme kriterlerine göre iller; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olmak üzere sınıflandırılırken, Bursa sarı renkle gösterilen orta riskli grupta yer aldı. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamaları kaldırılan Bursa’da İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kazanımların kaybedilmemesi için tedbirin elden bırakılmaması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.



İl sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından ‘##Birlikte Başaracağız##’ diyerek yaptığı açıklamada “Sevgili Bursalılar; Kontrollü normalleşmeyle birlikte uzun bir aradan sonra hafta sonu kısıtlamaları ilimizde kaldırıldı. Ancak vaka sayıları maalesef artmaya başladı. Rehavete kapılırsak bu sayıların daha da artması kaçınılmaz olacaktır. Tam anlamıyla normalleşmeye geçmek için kontrollü normalleşme sürecini başarıyla atlatmamız gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki bir yıldır çok bunaldık, sıkıldık ama bir an önce haritada şehrimizi maviye taşımak adına bu fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Kazanımlarımızı kaybetmeyelim ve geçmişte yaşadıklarımızı bir daha yaşamamak adına tedbirlere hep birlikte azami derecede uyalım. Sağlık ordusunun neferleri olarak Covid19 ile mücadelemiz salgın bitene kadar devam edecek. Sizlerin de desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



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