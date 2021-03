Önce şehri, sonra kendilerini temizliyorlar

Temizlik ve hijyen konusuna verdiği önemle dikkat çeken İnegöl Belediyesi, şehrin temizliğinin yanı sıra araç ve ekipman temizliğine de özen gösteriyor. Gün boyu şehri temizleyen araçlar, daha sonra oluşturulan yeni alanda 110 derece sıcaklıktaki suyla temizlenip dezenfekte ediliyor.

Temiz Şehir İnegöl unvanına sahip olmak için bu alanda her geçen gün yeni atılımlara imza atan İnegöl Belediyesi, şehrin temizliğinin yanı sıra kullanılan malzeme, ekipman ve araçların temizliğine de ayrı bir önem veriyor. Hijyenin öneminin bir kat daha arttığı salgın döneminde, İnegöl Belediyesi yeni bir uygulama daha başlatarak her gün temizlik araçlarının 110 derece sıcaklığındaki suyla yıkanmasını sağlıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün aktarma istasyonunda oluşturulan araç temizleme alanında, tüm temizlik araçları gün aşrı görevden geldikten sonra yıkanıyor. Burada görevli bir personelle araçların temizliği kontrol edilirken, yapılan bu detaylı temizlik yüksek sıcaklıktaki su kullanılması nedeniyle aynı zamanda dezenfekte işlemi görüyor.

Yeni uygulama hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, temizliğin her alanda önemli olduğuna vurgu yaptı. Göreve gelmesinin ardından İnegöl Belediyesi olarak temizlikle ilgili tüm süreçleri tek elden yönetebilmek adına temizlik konusunu doğrudan belediye bünyesinde çözdüklerini anımsatan Taban, “Yeni araç alımları yaparak müteahhit firmayla olan sözleşmemizin de son bulmasıyla temizlik işini tamamen kendimiz üstlendik. Kısa bir süre önce geri dönüşümle ilgili de benzer bir adımı attık biliyorsunuz. Tabi bunu da bir standarda oturtmanız gerekiyor. Bu araçlar tüm gün şehrimizin sokaklarında geziyor. Bizler temiz bir şehir hayal ederken, şehrin içerisindeki tüm organizasyonun bu topyekun temizlik hareketine dahil olmasını arzu ediyoruz. Çöp toplanan araçlarımız da zamanla içerisine akan pis sular ve çöp kokusunun sinmesiyle kötü koku yayarak gezsin istemedik. Şantiyemizde temizlik araçlarımızın temizlik ve dezenfektesi için bir alan oluşturduk. Şimdi görevden dönen araç burada 110 derece sıcaklığındaki suyla detaylı şekilde temizlenip hijyenik hale getiriliyor. Bir aracın yıkanması yaklaşık 2 saat sürüyor. Detaylı bir çalışma yapılıyor. Burada hem kötü koku yayılmasının önüne geçiliyor hem de çalışanlarımızın araçların üzerinde zararlı bakterilerden korunması sağlanıyor. Artık araçlarımız pırıl pırıl bir şekilde cadde ve sokaklarımızda gezecekler” dedi.

