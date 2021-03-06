Bursaspor son çalışmasını Bolu’da gerçekleştirdi

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 25. haftasında yarın karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlı takım son antrenmanını, mücadelenin oynanacağı Bolu'da gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar idmanı 5'e 2 pas pres oyunuyla tamamladı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. Boluspor Bursaspor maçı yarın saat 16.00’da başlayacak.

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