New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, New York’ta “Silenced Turkey” imzasıyla yayınlanan “Stop Erdoğan” ilanına tepki olarak ilçedeki LED ekranlara “Love Erdoğan” görseli yansıttıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi ve Başkan Yılmaz’ın sosyal medyasında da paylaşılan görseller, takipçilerinden büyük beğeni aldı.

ABD'ye kaçan FETÖ'cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin saldırılarına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’dan da LED’li cevap geldi. Başkan Yılmaz, Temsilciler Meclisi üyelerine mektup yazdırarak Türkiye'yi ve Erdoğan'ı şikayet eden FETÖ'cülerin New York'un en işlek caddelerinden birinde yer alan reklam panosuna yazdırdığı çirkin ifadelere yine reklam panosu ile karşılık verdi. FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan 'Silenced Turkey' oluşumunun, New York Time Square'de yer alan reklam panolarındaki 'Stop Erdoğan' yazısına karşılık olarak Yıldırım’ın en işlek 11 caddesindeki LED ekranlara “Love Erdoğan” yazısı yansıttıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Onlar Türkiye'nin ufkunu karartmak için çirkin söz ve eylemlere girişecek, biz ise her zaman doğruyu söyleyeceğiz. Hainlerin karşısında olmak Yıldırım için şereftir. Allah şahit ki biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz" dedi.

Setbaşı, Mesken, Şevket Yılmaz, Cazibe Merkezi, Millet, Kazım Karabekir, Yavuzselim, Vakıf, Otosansit ve Vişne Caddesi’ndeki LED reklam panolarına yansıtılan “Love Erdoğan” Yıldırım Belediyesi ve Başkan Oktay Yılmaz’ın sosyal medya hesaplarında da yayınlandı. Paylaşım, takipçilerinden de büyük beğeni aldı.

