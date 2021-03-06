Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti

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BURSA (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasındaki verilere göre, Bursa ve Yalova´daki vaka sayıları artış gösterdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'orta risk´ grubunda `sarı´ renkte yer alan Bursa ile 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' renkle gösterilen Yalova´da vaka sayıları arttı. 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısında, 2 Mart´ta, 49,78 olan Bursa 58,55´e, 85,01 olan Yalova ise 134,76´ya yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez BURSA, (DHA)

2021-03-06 18:04:50



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