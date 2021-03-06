Sanayide yerli hamlelere destek

Bursalı sanayiciler 919 ürünün, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamına alınmasına destek verdi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hamlesinin dışa bağımlılığı gündemden çıkaracağını söyledi.

Yenilikçilik odaklı hamlelerin, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını belirten Demirören, “919 ürünün yerli imkân ve kabiliyetlerle üretecek yatırımların Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destekleneceğinin açıklanması bizi çok mutlu etti. Bu hamleyle 50 milyar doların ülkemizde kalacağı açıklandı. Biz sanayiciler, iş insanları olarak Türkiye'nin güçlü geleceğine katkı sunabilmek adına durmadan çalışmaya devam ediyoruz ancak artık yeniliğe uyum sağlayabilenlerin ayakta kaldığını kabul etmemiz gerekiyor. Üretimde daha fazla teknoloji odaklı olmalıyız. Ekonomimize katkı sağlayacak ve koyduğumuz büyük hedeflere kavuşmamız için önümüzü açacak olan strateji, kesinlikle teknoloji odaklı üretim üzerine kurulmalıdır” diye konuştu.

"Daha fazla destek lazım"

Bölge sanayicileri olarak yenilikçilik anlayışı ve yüksek teknolojiyle üretim yapmaya odaklandıklarını da kaydeden Arif Demirören, “Teknolojik gelişmelerin böylesine önem kazandığı günümüzde yerlilik doğrultusunda atılan bu dev adım, dışa bağımlılığımızın her alanda azaltılması açısından çok kıymetli. Türkiye, teknolojik ürünlerini kendi üretebilecek potansiyele de zihinlere de sahip. Ancak bunların ekonomi yönetimimiz tarafından özellikle böyle bir süreçte daha fazla desteklenmesi şart. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere bu hamlenin yapılmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

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