Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan ikinci uyarı

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Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, artan vaka sayıları üzerine ikinci kez uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bursa'nın haftalık vaka sayısı belli oldu. Son tabloya göre Bursa'da vaka sayısı 100 binde 49.78'den 58.55'e çıktı.

Bursa'da sabah saatlerinde "Rehavete kapılmayalım, kazanımlarımızı kaybetmeyelim" uyarısı yapan İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, son tablodan sonra sosyal medya hesabından tekrar paylaşımda bulunarak Bursalıları ikinci kez uyardı.

Bursa'daki vaka artışına yayınladığı tabloyla dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz; yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Bursalılar; Vaka oranımızdaki artışı tablodan görüyorsunuz. Lütfen biraz daha dikkat ÜZÜLMEMEK ve KISITLANMAMAK için" ifadelerini kullandı.

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