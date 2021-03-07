Bursa’da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

İHA

Bursa’da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişi bu hastalıkla karşılaşabilir

Karotis arter hastalığı olarak bilinen şah damarı tıkanıklığı, yapılan araştırma oranlarına göre Bursa’da 65 yaş üstü olan en az 5 bin kişinin bu hastalıkla yüz yüze gelebileceği açıklandı.
Sağlıklı bir atardamarın duvarı, esnek ve pürüzsüz bir yapıya sahipken, yüksek kolesterol düzeyleri, obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon ve diyabet gibi bazı olumsuz faktörlerinin etkisiyle şah damarı duvarında yağlı maddeler, kolesterol atıkları, kireç kalıntıları gibi zararlı maddeler birikmeye başladığını ifade eden Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastabesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, “Bu maddelerin birikmesi sonucunda, damarın duvarında aterosklerotik plak denilen kalın bir kireç tabakası meydana gelir. Bu durum şah damarında esneklik kaybı, darlık ya da tıkanıklıkla sonuçlanır. Darlık nedeniyle beyne giden kan akımında azalma ve darlık üzerinde oluşan pıhtıların beyne gitmesi nedeniyle beyinde beslenme bozukluğu meydana gelir. Şah damarlarda meydana gelen darlık zamanında ve uygun şekilde tedavi edilmezse tam bir tıkanıklığa sebep olarak kalıcı inmeye ve beyin hasarına yol açabilir. Şah damarı darlığı, inme riskinde önemli oranda artışa sebep olur. Bunun sebeplerine bakacak olursak, engellenebilen ve engellenemeyen faktörlere bağlı olarak 2’ye ayrılmaktadır. Engellenebilir hastalıkları önleyebilirsek, bir çok rahatsızlıktan da kurtulmuş oluruz. Şah damarında tam tıkanıklık olduğunda, tedavisi oldukça zordur ve sonuçları yüz güldürücü değildir. Yüzde 5070 arası darlıklara yönelik cerrahi tartışmalıdır. Yüzde 70 ile 99 arasındaki tıkanık olan hastalarımız da belirti veren ve vermeyen hasta grubu olarak ikiye ayırıyoruz. Belirtisi gözlemlenen hastalarda genellikle, geçici körlük, inme, güç kaybı gibi problemle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda teşhis, hastanın şikayetleriyle veya başka bir sebepten dolayı bakılırken ortaya çıkıyor. Damara ilk önce ultrasonla bakıp daha sonra kafa kemikleri içerisindeki kısımda bir sıkıntı var mı diye anjiyo çekiyoruz” dedi.
Teşhisi konulduktan sonra ilaç, stent ve ameliyat tedavisi olarak gerekeni yaptıklarını belirten Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, “İlaç tedavisini tek başına bırakmak genellikle yeterli değildir. İlaç tedavisi genel durumu kötü, uzun yaşam beklentisi olmayan, ileri kalp yetmezliği gibi ek hastalıkları olan kişilerde uygulanmaktadır. Onun dışında ise ameliyat veya stent yapılan hastalarda da ilaç ek olarak kullanılmaktadır. Yani tedavi de daha çok stent mi ameliyat mı diye ayrılmaktadır. Bu konuda cerrahi tedavi stente göre bir adım öndedir. Stent daha çok hasta tercihi, boyna yapılan radyoterapi gibi tedavi sonrası yada darlığın kafa içinde olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, yüzde 70 ile 99 arasındaki hastalara müdahale etmek gerekmektedir. Yaşları 65 ve üzeri 5 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 2,3 kadınların ise yüzde 1.1’inde yüzde 75 ve üzeri darlık görülmüştür. Üç milyonluk Bursa’ya bakıldığında, 65 yaş üstü kişi sayısı yaklaşık 300 bin civarındadır ve bu 65 yaş üstü erkeklerde 3 bin 700 kadınların ise bin 500’ünde bu rahatsızlık olduğu tahmin edilmektedir. Avrupa karotis cerrahi çalışmasına göre, bu hastalara sadece ilaç tedavi uygularsak, 3 yılın sonunda inme riski yüzde 16,8 iken cerrahi ve ilaç tedavisi görenlerde ise sadece yüzde 2.8’dir. Bu hastalarda cerrahi ve ilaç gurubunda ölüm yüzde 12,3 iken, yalnız ilaç gurubunda yüzde 21,9 olarak bulunmuştur. Bu da ne tür tedavi yapılırsa yapılsın inme ve ölümün tamamen tedavi edilemediğini göstermektedir. Koroner bypass için yapılan bir çalışmada sigara, yüksek tansiyon, şeker ve hiperlipideminin yani engellenebilen risk faktörlerinin düzeltilmesiyle neredeyse hastaların yüzde 90'ının girişime gerek duymayacağı gösterilmiştir. Ameliyat ve tedaviden ziyade, bu hastalığı engellemek hem daha kolay, hem daha acısız, hem de daha ucuz ve güvenilir olması sebebiyle çok daha önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da, 35 saattir haber alınamayan kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Bursa'da, 35 saattir haber alınamayan kişi için ...
Bursa'da kayıp alarmı...35 saattir haber alınamayan genç aranıyor İşten çıkan ve evine dönmeyen genç, ormanlık alanda aranıyor
YEREL HABERLER Bursa'da kayıp alarmı...35 saattir haber alınamayan ...
Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan ikinci uyarı
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz'dan ikinci uyarı
''Stop Erdoğan'' skandalına Kestel Belediyesi'nden yanıt
YEREL HABERLER ''Stop Erdoğan'' skandalına Kestel Belediyesi'nden ...
Sanayide yerli hamlelere destek
YEREL HABERLER Sanayide yerli hamlelere destek
Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti
YEREL HABERLER Bursa ve Yalova'da vaka sayısı yükselişe geçti
Bursa'da AVM'ler doldu taştı
YEREL HABERLER Bursa'da AVM'ler doldu taştı
New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap
YEREL HABERLER New York'taki FETÖ propagandasına Yıldırım cevap
Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 'radarlı hız denetimi' yapıldı
Kontrollü normalleşme dönemi başladı denetimler sürüyor Sokağa çıkma kısıtlamaları kalktı vatandaş kendini sokağa attı Kurallara uymayanlar tek tek uyarıldı
YEREL HABERLER Kontrollü normalleşme dönemi başladı denetimler ...
Bursaspor son çalışmasını Bolu’da gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor son çalışmasını Bolu’da gerçekleştirdi
Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret
YEREL HABERLER Gönüllülerden yaşlılara evinde ziyaret
Yıldırım'da kültür sanata engel yok
YEREL HABERLER Yıldırım'da kültür sanata engel yok
Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
YEREL HABERLER Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
BTSO Akademi’den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı
YEREL HABERLER BTSO Akademi’den 2 ayda 7 bin 500 kişi faydalandı
Önce şehri, sonra kendilerini temizliyorlar
YEREL HABERLER Önce şehri, sonra kendilerini temizliyorlar
Marmarbirlik’ten 75 milyon liralık ödeme Marmarabirlik’in ortaklara borcu kalmadı
YEREL HABERLER Marmarbirlik’ten 75 milyon liralık ...
Sokak hayvanları için güç birliği
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için güç birliği
Ünlü pop sanatçısı İznik'te
YEREL HABERLER Ünlü pop sanatçısı İznik'te
Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan Uludağ'da koronavirüs denetimi
Yasaklar kalkınca dolup taşan Uludağ'da Jandarma'dan denetim
YEREL HABERLER Yasaklar kalkınca dolup taşan Uludağ'da Jandarma'dan ...
Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletler çarpıştı: 1 yaralı
Bursa'da sendikaya üye oldular işten kovuldular
YEREL HABERLER Bursa'da sendikaya üye oldular işten kovuldular
Uludağ tıklım tıklım Hafta sonu kısıtlaması olmayan Bursa’ya gelenlerde ilk Uludağ’ı tercih etti Kısıtlamaların olmadığı Bursa’da Uludağ, iğne atsan yere düşmeyecek hale geldi Esnafta vatandaşlarda kısıtlamaların kalkmasından memnun
YEREL HABERLER Uludağ tıklım tıklım Hafta sonu kısıtlaması olmayan ...