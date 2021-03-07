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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu

İHA

Bursa'da yol çalışmasında Bizans dönemi mezarları ve insan kemikleri bulundu

Bursa’nın tarihi kenti İznik’te bir yol çalışmasında 1500 yıllık mezarlar ve insan kemikleri bulundu. Müze Müdürlüğü yerin sit alanı ilan edilmesi için çalışmalar başlattı.
UNESCO geçici miras listesinde bulunan ve çıkarılan lahitler ile dünyanın gündemine oturan İznik’te çevre yolu üzerinde yol çalışmalarında tarihi mezarlar ve insan kemikleri çıktı. Şantiye yetkilileri Müze Müdürlüğüne haber verdi. Arkeolog ve uzmanlar çalışmaları durdurdu. İncelemede mezarların Bizans dönemine ait 1500 yıllık çatkı mezar (desenli tuğla mezar) olduğu öğrenildi. İznik Müze Müdürlüğü yetkilileri alanın 1. derecede sit alanı olması için çalışmaları başlattı. Alanda çok sayıda lahitin olduğu düşünülüyor.

Nekropol Alanı
Roma ve Bizans Tarihi ile ilgilenen nakkaş Yalçın Öztürk, “İznik arkeolojik olarak çok zengin bir bölge. Bitinya’dan bugüne kadar gelen eserler. Şu anda bu bölgede yol çalışması var. Bu bölge nekropol alanı olduğu biliniyor. İş makinesi neticesinde bu tarih ortaya çıktı. Acilen koruma altına alınması lazım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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