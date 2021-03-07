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Kadın oto yıkamacıyı görenler şaşkınlık yaşıyor

DHA

Kadın oto yıkamacıyı görenler şaşkınlık yaşıyor


Mehmet İNAN/Derya EVREN-BURSA(DHA)Bursa´da Gülden Menevşe (43), otomobil sektöründe uzun süre çalıştıktan sonra kendisine ait olan oto yıkama dükkanı açtı. Otomobillerini yıkatmak için ilk kez gelen müşterilerin şaşırdığını belirten Menevşe, "Ben bunu bir erkek mesleği olarak görmüyorum. Kadın isterse her şeyi yapar." dedi.Bursa'da 20 yıl özel sektörde satış ve pazarlama danışmanı olarak çalışan Gülden Menevşe, kendi işinin patronu olmak için yaklaşık 3 ay önce merkez Nilüfer ilçesinde oto yıkama dükkanı açtı. İlk başlarda şaşkın bakışlara maruz kalan Menevşe'nin titiz çalışması, müşterilerin memnun ayrılmasını sağladı. Oto yıkama servisi açmanın hayali olduğunu ifade eden Gülden Menevşe, "Uzun yıllar gıda ve otomotiv sektöründe satış pazarlama alanında çalıştım. İşim gereği sürekli araba kullanıyordum. Araçlar kirlendiğinde  oto yıkamacılara götürüyordum. Araçlarımız düzgün yıkanmadığı için  bu sektöre atılmaya karar verdim. Kız kardeşimle başladık bu işe. Otomobillerini yıkatmak için ilk kez gelenler  bizi görünce şaşırıyorlardı, daha sonra alıştılar. Memnun kalınca da  bizi çevrelerine tavsiye etmeye başladılar ." dedi."YIKA GEÇ YAPARAK İNSANLARIN PARALARINA GÖZ DİKMİYORUZ"Yıkamada buharlı sistem kullandıklarını belirten Meneşe; " Klasik oto yıkamacılar gibi değiliz. Bizim için hijyen çok önemli. Biz de bunu işimizle ispatlıyoruz. Yani bir araba buraya geldiği zaman değişmiş bir şekilde çıkıyor. Yıka geç yaparak insanların cebindeki paraya göz dikmiyoruz. Temizlik ve güven bizim ilklerimiz." diye konuştu."KADIN İSTERSE HERŞEYİ YAPAR"Oto yıkamacılığın zor bir meslek olduğunun altını çizen Menevşe, "Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Erkek mesleği deniliyor ama her erkeğin yapabileceği iş değil. Güç kuvvet isteyen bir iş. Yeri geliyor 15 araba peş peşe yıkıyorsunuz. Bunu göze alan herkes yapabilir bu işi. Ben bunu bir erkek mesleği olarak görmüyorum. İnsan isterse her şeyi yapar. Cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bunları düşünüyorum. Biz ataerkil bir toplumda yaşıyoruz. Ama artık 2021 yılındayız. Kadınlar sahada ne kadar aktif olduklarını, ne kadar başarılı olduklarını ispatladı. Bende onlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben de bedensel güçle bunu gösteriyorum. Dediğim gibi Kadın isterse her şeyi yapar. Erkeklerin de bunu desteklemesini bekliyoruz." dedi.Kadın oto yıkamacı görenlerin şaşırdığını söyleyen Gülden Menevşe, "Beni gören insanlar ilk başta şaşırdılar. Biz oto yıkama açıyoruz dediğimizde 'nasıl olacak' diye şüpheyle yaklaştılar. İşe girdikten sonra kalitemizi ispatladığımızda gelen tepkileri çürüte çürüte bu günlere geldik." diye konuştu."İNŞALLAH DİĞER KADINLARA DA ÖRNEK OLUR"Aracını arkadaşının tavsiyesi üzerine Gülden Menevşe'nin oto yıkamasına getirdiğini belirten Latif Yıldırım, "İşim gereği araba ile geziyorum. Hazır buraya gelmişken arkadaşlarımın önerisi üzerine arabamı bıraktım. Tabi bir bayanın bu işi yapıyor olması çok güzel. Kadın eşittir titizlik, biraz da detaycı oluyorlar. Bizim için de aracın temizliği çok önemli. Yıkattım az önce de kontrol ettim. Gerçekten aracıma bir kadın eli değmiş. Bunu net olarak gördüm. Bir kadın için çok farklı bir alan. Bir kadın olması da farklılık. Farklılıklar yenilikleri getirir. Bence bu iş kadınlar için yeni bir yol açabilir. Zor bir iş açıkçası Ama bir bayan da bu işi yapıyorsa özellikle pandemi döneminde biraz daha önem arz ediyor. Ben de aracımı gönül rahatlığıyla teslim ettim. İnşallah diğer kadınlara da örnek olur." şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN/Derya EVREN
2021-03-07 09:39:52

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