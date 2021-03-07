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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci kattan düşen adam yaralandı

İHA

İkinci kattan düşen adam yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin 2.katındaki çatıda çalışırken dengesini kaybedip beton zemine düşen bir kişi yaralandı. Şahıs ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Arapzade Mahallesi, Hamzalı Yolu Caddesi 4.nolu sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Hüseyin Güngör (43) iki katlı evin çatısında demir profil ve boru tamiri yaptığı esnada dengesini kaybederek 2.kattan beton zemine düştü. Yaralanan Hüseyin Güngör için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Güngör burada tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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