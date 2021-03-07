Orhangazi Halk Dansları Topluluğu'ndan Kadınlar Günü'ne özel klip

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde ev hanımından öğretmene, mühendisten esnafa kadar birçok kadının halk oyunları eğitimi aldığı Orhangazi Halk Dansları Topluluğu (ORHAD), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir klip hazırladı. Birçok meslekten kadın ve erkeğin mesajlarının yer aldığı klip büyük beğeni topladı.

Orhangazi’de uzun süredir faaliyet gösteren, bünyesinde birçok yaş grubunda halkoyunları eğitimleri veren Orhangazi Halk Dansları Topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir klip hazırladı. Daha önce ev hanımından mühendise, öğretmenden esnafa kadar birçok kadına da halkoyunları eğitimleri veren ORHAD’ın hazırladığı klipte birçok meslekten kadının mesajları yer aldı. Son bölümde farklı mesleklerden erkeklerin de mesajlarının yer aldığı klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ORHAD Organizatörü Nubar Erkan İlkme, "Bünyemizde yetişkin ev hanımları ve farklı mesleklerden oluşan halkoyunları ekibimiz var. Bu ekibimizle birlikte ilçenin farklı kesimlerinden çok sayıda meslekten kadınlarımızla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı vermek istedik" dedi.

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